Серия из трех ДТП спровоцировала многокилометровый затор в Ленобласти

Санкт-Петербург, 6 марта. Порядка 16 легковушек столкнулись на федеральной трассе А-121 «Сортвала» в Ленинградской области. В результате на дороге образовался затор протяженностью четыре километра.

Аварии произошли в районе 18:15 по московскому времени. Первое ДТП, по словам очевидцев, зафиксировано после заезда с Мурманского шоссе, второе и третье после проспектов Косыгина и Шафировского. Информации о пострадавших и жертвах в результате серии происшествий не поступало. На месте событий сейчас работают специалисты обслуживающей дорогу подрядной организации. Ожидается прибытие сотрудников ГИБДД.

«На внешней стороне КАД грядка ДТП при движении от Кудрово в сторону трассы А-121 «Сортавала». Первое ДТП после заезда с Мурманского шоссе, второе после Косыгина, третье после Шафировского», — сообщают свидетели в Сети.

Ранее на дороге во Всеволожском районе Ленобласти под колесами иномарки погиб пожилой мужчина. По факту трагедии возбуждена проверка, правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП.