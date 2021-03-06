Загадочные фигуры разного цвета нашли на снимках NASA с Марса

Москва, 6 марта. Геометрические фигуры в виде белого треугольника и черного квадрата обнаружены на поверхности Марса. Автором находки стал уфолог Скотт Уаринг.

Снимки сделаны планетоходом «Любопытство» во время миссии NASA в сентябре 2016-го года. Он находился на планете уже 1463-ой марсианский день и фиксировал происходящее с помощью камеры на штанге. Когда он направил объектив на утес, то на нем стали видны белый треугольник и черный квадрат.

Треугольный объект напоминает основание так называемых «монолитов». Последние начали появляться на Земле осенью прошлого года. Первый из них был найден в пустыне американского штата Юта. Однако через какое-то время его похитили и оставили донышко, которое представляет собой то самое треугольное основание.

Планетоход Perseverance ранее осуществил свою первую поездку по поверхности Марса. В NASA назвали настоящим счастьем возможность увидеть следы от колес аппарата на поверхности Красной планеты.