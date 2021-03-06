Мясников предрек третью волну коронавируса через несколько месяцев

Москва, 6 марта. Коронавирус развивается циклично, поэтому нынешний спад заболеваемости в скором времени сменится новым всплеском. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Пожилая россиянка в эфире «России-1» обратилась к доктору с вопросом, скоро ли закончится пандемия COVID-19. Она призналась, что очень боится заразиться, поэтому не выходит из дома и регулярно следит за статистикой. Последние данные свидетельствуют, что инфекция отступает.

Александр Мясников предупредил женщину, что самоизоляция обостряет все хронические заболевания. Сидение дома также повышает риск развития депрессии.

«Волны еще будут, никуда вы от этого не денетесь. Заранее настраивайтесь на то, что через три-четыре, максимум — пять месяцев будет очередная волна. Но к этим месяцам вы должны подготовиться и понять, что делать», — отметил Мясников.

Ранее врач дал оптимистический прогноз развитию коронавируса. Он заявил, что количество жертв пандемии сравнимо с естественной убылью населения. В будущем COVID-19 станет, «как грипп или другие коронавирусы».