Пользователи Сети увидели на новом фото рядом с Водонаевой Фриске

Москва, 6 марта. Телеведущая Алена Водонаева разместила в Instagram фотографию с вечеринки. Поклонники приняли подругу звезды за покойную певицу Жанну Фриске.

Водонаева предстала в необычном образе с черной косметикой на лице, алюминиевой кружкой на шее и висящей на плечах шубе. Рядом с телеведущей оказалась актриса Настасья Самбурская, одетая в блестящее короткое платье с глубоким вырезом и открытыми руками. Модель наклонила голову набок и положила руку на талию.

«Нелегкая была неделя», — подписала кадр Водонаева.

Комментаторы оценили образ актрисы и холщовую веревку, на которой висит кружка. Некоторые заметили, что Самбурская уж очень похожа на Фриске и признались, что сначала подумали, что перед ними архивная фотография.

«Не знаю Самбурскую, поэтому сразу увидела в этой даме что-то общее с Фриске», — отметила пользовательница Сети.

«Я подумала, это Жанна Фриске», — заявила подписчица.

«Очень похожа на Фриске, даже подумал: зачем», — признался поклонник.

Одни пользователи Сети согласились, что Самбурская похожа на Фриске. Другие же отметили, что у покойной певицы «глаза огромные», а у актрисы на фото «так себе».

Глава «Союза профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий ранее заявил, что могила Жанны Фриске уже много лет пустует. Останки певицы якобы выкопали через несколько дней после похорон.