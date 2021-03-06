Неадекватную пассажирку самолета задержали в аэропорту Новосибирска

Новосибирск, 6 марта. Женщина демонстрировала неадекватное поведение на борту самолета, из-за чего другие пассажиры связали ее скотчем. Дебоширку задержали в новосибирском аэропорту Толмачево.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Владивостока в Новосибирск. Во время полета женщина ходила по салону, снимала и надевала одежду. Она никак не реагировала на замечания и требования членов экипажа. В итоге бортпроводники вместе с другими пассажирами привязали хулиганку к креслу с помощью скотча и веревки.

МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу опубликовало видео из салона самолета. На нем женщина не может ответить на заданные ей вопросы, а на ее лице происходят неконтролируемые спазмы.

В беседе с правоохранителями пассажирка призналась, что приняла наркотик незадолго до вылета. Против задержанной составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

Депутат Киренского района Дмитрий Клепиков ранее устроил дебош на одной из улиц в Иркутской области. После задержания пьяный мужчина кричал и провоцировал полицейских.