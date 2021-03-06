Мэрия Смоленска опубликовала проект Музея подземных войн в башне Долгочевская

Смоленск, 6 марта. План сооружения Музея подземных войн в башне Долгочевская разработала Международная школа дизайна архитектурно-исторической среды.

Согласно концепции, первый ярус интерактивного музея в башне смоленской крепости станет входной зоной с гардеробом и кассовой стойкой. Следующий ярус посвятят так называемым слухам. Жители и гости Смоленска смогут увидеть подземные ходы и интерактивный стенд о полководце Михаиле Шеине. Представители пресс-службы горадминистрации пояснили, что крепость некогда имела целую систему подземных ходов.

«Подземные галереи, именуемые в некоторых источниках «слухи», были необходимы для предупреждения вражеских подкопов и взрывов башен и прясел. Нередко в подземных ходах разворачивались целые сражения», – говорится в сообщении.

На третьем уровне посетители смогут ознакомиться с картами ходов, копией документов, гравюрами. Кроме того, им предложат ознакомиться с интересными фактами из истории крепости.

Еще одним уникальным проектом в Смоленске стала социальная поддержка пенсионеров. Как сообщает ФАН, к волонтерам могут присоединиться все желающие и оказать помощь старшему поколению.