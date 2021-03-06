Мурашко обсудил с главой ВОЗ применение «Спутника V» при ЧС

Москва, 6 марта. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провел переговоры с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебреисусом. Стороны обсудили вакцину «Спутник V».

Разговор состоялся в формате видеозвонка. Одной из ключевых тем стал ход рассмотрения запроса на включение российского препарата против коронавируса в перечень одобренных организацией лекарств для применения в чрезвычайных ситуациях. Также стороны обговорили методы борьбы с инфекцией, в частности вакцинацию граждан и развитие доступности медицинской помощи, передает RT.

«Обсудили ход рассмотрения международной организацией заявки на включение российской вакцины «Спутник V» в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ», — сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 115,65 млн человек. За минувшие сутки число увеличилось на 353 тыс., о чем свидетельствуют данные ВОЗ.