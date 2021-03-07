Война арсеналов: что строит Израиль на ядерном объекте в Димоне

Израиль впервые за много лет начал строительство на территории Центра ядерных исследований имени Шимона Переса в окрестностях города Димона. Место проведения работ попало на спутниковые снимки, которые опубликовала Международная группа по расщепляющимся материалам (IPFM).

Начатые работы вызвали недоумение у экспертного сообщества. При этом Тель-Авив отказывается от любых комментариев на эту тему. Подобная позиция выглядит особенно неоднозначно в контексте бурных протестов Израиля против иранской ядерной программы.

Старейший ядерный объект

Ядерный реактор в Димоне был построен в 50-х годах прошлого века. Активную помощь в его возведении оказывало французское правительство, хотя официально Париж отрицал свое участие в ядерной программе Тель-Авива.

Впервые об этом объекте стало известно широкой аудитории лишь в 1986 году: секретную информацию в интервью газете Sunday Times раскрыл технический специалист Мордехай Вануну, работавший в израильском центре ядерных исследований. Впоследствии он был приговорен к 18 годам лишения свободы, из которых 11 лет просидел в одиночной камере.

Комплекс в Димоне занимается производством ядерного топлива. При этом на объекте, по некоторым данным, есть подземные лаборатории, в которых перерабатывают использованные стержни реактора. Из них впоследствии получают оружейный плутоний для предполагаемого израильского запаса из 80 ядерных боеголовок.

Помимо этого, предприятие стало своеобразным полигоном для тестирования компьютерного червя Stuxnet — специализированной совместной разработки Израиля и США для заражения компьютерной системы ядерной программы Ирана. Для тестов вируса в Димоне были построены объекты, практически идентичные иранским. Сетевой червь нанес существенный урон Тегерану, нарушив работу почти 1000 центрифуг для обогащения уранового топлива.

Ядерный конфликт с Ираном

Израиль активно протестует против ядерной программы Ирана, называя ее прямой угрозой своей безопасности. Риторика Тель-Авива еще сильнее ужесточилась после того, как в декабре 2020 года Тегеран принял закон о повышении уровня обогащения урана до 20%. Уже в январе 2021 года иранские власти объявили о готовности к производству оружейного урана.

«У нас есть возможности в ядерной отрасли, чтобы производить более чистый уран, на уровне 40-60%», — отмечал пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Это заявление противники иранской программы расценили как угрозу нарушения ядерной сделки. Между тем США начали переговоры о своем присоединении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого сами же и вышли 8 мая 2018 года по инициативе тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Теперь вся история выглядит, как политический торг. Тегеран уже намекнул, что «начало производства оружейного урана» было уловкой, направленной на то, чтобы добиться снятия антииранских санкций.

«Начало 20-процентного обогащения возродит позиции Ирана как сильного и суверенного государства перед лицом нарушителей сделки. Прекращение возмутительных санкций стало нынешней повесткой дня для страны», — заявил 4 января спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد، جایگاه #ایران_قوی و مقتدر را در مواجهه با پیمان‌شکنان احیاء خواهد کرد و قانون‌شکنی را هزینه‌زا خواهد کرد.

مهلت بدعهدی و وقت‌کشی سر آمده است؛ شکستن تحریم‌های ظالمانه با «تولید قدرت» و بی اثر کردن تحریم ها، دستور کار کشور است. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) January 4, 2021

Израильская бомба

Политическая «истерия» Тель-Авива по поводу иранской ядерной программы выглядит попыткой манипуляции. Возобновление строительства на ядерной площадке в Димоне, по мнению международных экспертов, говорит о планах Израиля развивать свой ядерный потенциал. Аналитики считают маловероятным возведение нового плутониевого реактора, поскольку власти страны уже произвели достаточное количество боеголовок для удовлетворения своих текущих или будущих потребностей. Вероятнее всего, теперь они намерены их усовершенствовать.

«Возможно, Израиль планирует производить больше трития, который используется для увеличения взрывной мощности некоторых ядерных боеголовок. Ему также может требоваться свежий плутоний, чтобы заменить или продлить срок службы боеголовок, уже находящихся в ядерном арсенале Израиля», — уточняют специалисты Ассоциации по контролю за вооружениями.

Такое перевооружение выглядит весьма опасным для Ближнего Востока — и, разумеется, для Ирана, который израильские власти на протяжении многих лет называют одним из своих главных противников.

Если эта опасность подтвердится, то Соединенным Штатам стоит подумать о прекращении израильского лобби и начале переговоров о включении Израиля в СВПД на правах с Ираном. Пока данный договор ограничивает лишь действия Тегерана, который еще только объявил о намерениях производить оружейный уран. В отличие от него у Тель-Авива уже есть внушительный ядерный арсенал.