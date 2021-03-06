Гематолог Ненашева назвала группу крови с предрасположенностью к раку

Москва, 6 марта. Обладатели первой группы крови реже всего страдают от онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.

Люди со второй группой крови предрасположены к раку желудка. У них он встречается на 20% чаще, чем у пациентов с другой группой крови. У обладателей второй и четвертой группы чаще диагностируется рак поджелудочной железы, пояснила врач в беседе с «Пятым каналом».

Ученые до сих пор не выявили связь между группой крови и развитием рака кишечника или молочной железы. Ненашева добавила, что лишь 20% случаев заболевания связаны с генетической предрасположенностью. Чаще всего на состояние здоровья человека влияет его образ жизни.

Американские ученые ранее назвали способ снизить риск развития рака толстой и прямой кишки. Для этого достаточно включить в ежедневный регион натуральный йогурт.