Полиция Чада заблокировала штаб-квартиры оппозиции и применила гранаты с газом

Нджамена, 6 марта. Представители партии «Трансформаторы» сообщили, что полиция Чада заблокировала их штаб-квартиру в столице республики.

Правоохранители окружили здание, где активисты намеревались зажечь 1000 свечей в рамках траурной акции. Оппозиционеры планировали почтить память матери и 11-летнего сына кандидата в президенты Яя Дилло Джеру, погибших во время штурма его дома.





Силовики перекрыли все входы и выходы из офиса антиправительственной партии в столичном районе Шагуа. Восемь полицейских машин оцепили восточную часть штаба, четыре – западную и еще одна стоит на юге. В это же время правоохранители Чада заблокировали штаб партии в районе Гасси.

Лидер «Трансформаторов» Сюксе Масра опубликовал видео, на котором видно, что полицейские применили против его сторонников слезоточивый газ. Участников мероприятия вынуждают покинуть здание с помощью спецсредств.

Сторонники президента Чада Идриса Деби перешли от тактики цифровых блокировок к силовым акциям. Во второй половине дня 5 марта в Нджамене восстановлен доступ к интернету. Власти до сих пор не объяснили причину отключения. На протяжении трех месяцев в Чаде не прекращаются акции протеста против действующей власти.