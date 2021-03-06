Кандидаты на пост главы Чада прошли жеребьевку для размещения по местам в бюллетене

Нджамена, 6 марта. Национальная избирательная комиссия (CENI) Чада опубликовала расположение кандидатов в бюллетене на президентском голосовании.

Ведомство провело жеребьевку десяти претендентов на пост главы республики под контролем судебного пристава. По ее итогам лидер государства Идрис Деби назначен вторым номером в списке.

Сразу после президента стоит глава «Национального союза за демократию и обновление» (UNDR) Салех Кебзабо, который отказался от участия в голосовании после нападения правительственной армии на оппозиционера Яя Дилло Джеру. В ходе атаки на конкурента действующего руководителя страны погибли его мать 11-летний сын.

Под шестым и седьмым номерами идут политики, также публично заявившие о снятии своих кандидатур с предвыборной гонки после случившегося в доме Джеру, — Нгарледжи Йоронгар и Ме Теофил Бонгоро.

Верховный суд проигнорировал их отказ, так как представители антиправительственных фракций не успели предоставить в ведомство необходимые для этого документы. Выборы в Чаде пройдут 11 апреля 2021 года.

Граждане страны возмущены, что действующий лидер республики Идрис Деби выдвинул собственную кандидатуру на шестой срок подряд. В государстве каждую неделю проходят митинги, так как продление 30-летнего правления африканского диктатора может разрушить и без того плачевное состояние экономики и социальной сферы страны.