Две емкости загорелись на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем

Ярославль, 6 марта. Нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева загорелся в Ярославской области. На территории предприятия воспламенились две емкости с горючим, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сигнал об инциденте поступил в экстренную службу в 20:00 по московскому времени. Прибывшие на место событий спасатели обнаружили горение резервуаров с нефтепродуктами, объем которых составляет 600 метров кубических. В 21:15 зафиксирована ликвидация открытого горения, а также локализация пламя на емкостях.

«На данный момент идет проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее возгорание произошло в акватории реки Обь под Нижневартовском. Предварительной причиной инцидента называется авария на нефтепроводе. Жертвой ЧП едва не стал один человек.