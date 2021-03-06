Полиция Нигерии освободила семь граждан из плена боевиков

Ошогбо, 6 марта. Полиция Нигерии спасла семь граждан, похищенных боевиками в штате Осун на юго-западе республики.

Неизвестные радикалы забаррикадировали участок на дороге Ошогбо – Ибокун и устроили засаду недалеко от деревни Аджебамиделе во вторник, 2 марта. Боевики похитили пассажиров общественного транспорта, очевидцы происходящего получили огнестрельные ранения, один человек погиб.

Сотрудники правоохранительных органов организовали поиски пропавших граждан. Спустя несколько дней службы безопасности обнаружили место нахождения семи нигерийцев и провели спасательную операцию.

«Пострадавшие были освобождены благодаря скоординированным действиям жандармерии и других силовых структур. Жертвы скоро воссоединятся со своими семьями», — передает представитель полиции штата Йемиси Опалола.

Радикальные элементы регулярно организовывают похищения на территории Нигерии. За прошедшие два месяца боевики взяли в плен более 600 несовершеннолетних. Одним из последних инцидентов стало нападение на образовательное учреждение в городе Джангебе, где бандиты украли более 300 школьниц. Девочек удалось спасти и вернуть домой.

Вчера неравнодушные жители Нигерии организовали освобождение пастора, которого боевики «Боко Харам»1 (запрещена в РФ) удерживали в заточении с декабря 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.