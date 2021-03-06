Фигуристка Алена Косторная возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе

Москва, 6 марта. Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная возобновит тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Информацию об этом подтвердила телеведущая Екатерина Андреева в эфире Первого канала. В прошлом году 17-летняя фигуристка приняла решение о переходе в академию Евгения Плющенко, однако теперь она возвращается к Этери Тутберидзе.

Косторная в сезоне-2019/20 одержала победу на чемпионате Европы и завоевала первое место в Финале Гран-при. Она является обладательницей серебряной медали юниорского чемпионата мира-2018 и победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2018/19, пишет RT.

Информация о возможном возвращении молодой фигуристки в команду Тутберидзе появилась несколько дней назад. Однако сама Косторная тогда никак не прокомментировала эти слухи.