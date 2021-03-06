Полиция Нигера конфисковала рекордную партию наркотиков из Ливана

Ниамей, 6 марта. Полиция Нигера изъяла рекордную партию каннабиса. Общий вес запрещенных веществ составил 17 тонн. Ориентировочная стоимость контрабандного груза – 37 миллионов долларов.



Как сообщил представитель Агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков африканской страны Адили Торо, марихуану переправляли из Ливана в Ливию по не самому простому маршруту. Изначально груз доставили морем в тоголезский порт Ломе, а затем через два пограничных пункта в нигерский Ниамей.



Торговцев запрещенными веществами взяли на одном из столичных складов в начале текущей недели, как раз перед отправкой наркотика в город Агадес. Этот населенный пункт расположен в пустыне и является одним из центров контрабанды и незаконной миграции в Сахаре.

По словам Адили Торо, полицейские задержали первую и одновременно самую крупную партию ливанского каннабиса в истории Нигера. По делу о контрабанде и распространении наркотиков арестованы 11 нигерцев, а также двое граждан Алжира.

Порты Гвинейского залива часто используются наркокартелями как транзитные пункты для переправки кокаина и каннабиса из Южной Америки в Северную Африку и Европу. В феврале силы безопасности Кот-Д'Ивуара изъяли более одной тонны кокаина в порту Абиджана.