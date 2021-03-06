Число заболевших COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 353 тысячи

Женева, 6 марта. Свыше 353 тысяч случаев коронавируса выявлено в мире за последние сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели более 115,65 млн человек.

Количество летальных случаев за последние сутки выросло на 7,1 тысячи, составив более 2,57 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На сегодняшний день в мире зарегистрировано 115 653 459 случаев заражения коронавирусом и 2 571 823 случаев смерти пациентов с COVID-19, передает RT.

Больше всего случаев коронавируса за последние 24 часа выявлено в Европе — 44%. Второе место занимает Северная и Южная Америка, замыкает тройку Восточное Средиземноморье.

ВОЗ ранее оценила уровень распространения коронавируса на территории России. Специалисты пришли к выводу, что текущая эпидемиологическая обстановка в стране позволяет делать оптимистичные прогнозы.