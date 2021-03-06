Политологи ожидают высокую протестную явку на парламентских выборах в Кот-д'Ивуаре

Ямусукро, 6 марта. В Кот-д'Ивуаре проходят парламентские выборы. Ожидается, что около 7,5 миллионов ивуарийских избирателей придут на участки, чтобы проголосовать за 255 депутатов Национального Собрания.

Основная интрига связана с итоговой явкой и реакцией народа на голосование. Переизбрание 76-летнего президента Алассана Уаттара, состоявшееся 4 месяца назад, завершилось кровавыми беспорядками, погибло 87 человек. В связи с этим политологи прогнозируют большую активность избирателей, чем на прошлых парламентских выборах, тогда она составила 34%.

Борьба развернется между тремя основными политическими силами страны – правящей партией RHDP, партией бывшего президента Анри Конана Бедье PDCI и оппозиционной партией REIT. Конкурирующие политики призывают электорат к мобилизации, предчувствуя удачный момент для перехвата власти.

Ивуарийцы называют нынешние выборы столкновением трех глав государства: действующего и бывших. Нынешнему лидеру страны противостоят два экс-президента Анри Конан Бедье и Лоран Гбагбо, проживающий в Бельгии. По словам экспертов, оба не имеют права на ошибку, поскольку в противном случае они окончательно лишатся влияния в Кот-д'Ивуаре.

Наблюдатели отмечают, что на участках возникает все больше трудностей с цифровыми планшетами, использующимися для биометрической регистрации избирателей. Они либо вовсе все работают, либо – со сбоями. Наблюдателям приходится вести подсчет вручную, что создает почву для фальсификаций.

На выборах президента Кот-д'Ивуара в октябре прошлого года действующего лидера страны обвиняли в использовании административного ресурса для победы. Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов уверен, что существующее ивуарийское правительство сильно зависимо от внешнего управления из Франции.