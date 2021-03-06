Оппозиция Чада потребовала отставки президента Деби

Нджамена, 6 марта. Чадские политики призвали президента Идриса Деби не выдвигать собственную кандидатуру на выборах, которые состоятся 11 апреля 2021 года.



Пресс-секретарь платформы «Слуги Бога за справедливость и закон в Чаде» Келлейпетт Доно потребовал от главы республики подать в отставку. По его мнению, правление Деби привело к ухудшению жизни населения и регулярным вмешательствам во внутренние дела страны со стороны Франции.

«Ему пора оставить власть. Если он не смог выполнить желания чадцев за 30 лет, то и на шестом сроке правления не сможет этого сделать. В данном случае добровольный уход — это не проявление слабости, а подтверждение любви к государству», — заявил представитель объединения.

Келлейпетт Доно не исключает варианта «свержения режима Идриса Деби», но для этого необходим общенациональный протест. Однако накануне оппозиционная партия «Трансформаторы» отменила проведение демонстрации против действующего президента.

Вместо очередного, пятого за последние два месяца, «Народного марша» представители оппозиции собрались на панихиду по матери и сыну отстраненного кандидата в президенты Яя Дилло Джеру. Женщина и ребенок были убиты чадскими военнослужащими во время штурма дома оппозиционера.



Лидер антиправительственной фракции Сюксе Масра рассказал, что активисты прочтут молитву и зажгут тысячи свечей на траурной акции. Атака на дом Яя Дилло Джеру спровоцировала отказ от участия в выборах трех кандидатов в президенты. Однако Верховный суд Чада отказался убирать политиков из списков для голосования.