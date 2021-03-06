Один человек едва не погиб при пожаре под Нижневартовском

Нижневартовск, 6 марта. Пожар произошел на территории продуктопровода в Ханты-Мансийский автономном округе в акватории реки Обь. Жертвой возгорания едва не стал один человек.

Район возгорания удалось локализовать. В настоящее время рисков для жизни и здоровью граждан, а также окружающей среды, нет. Информацию об этом подтвердил источник в компании «СибурТюменьГаз». Сейчас за ситуацией на месте событий наблюдает Росприроднадзор.

«По предварительной информации, пострадал один человек. У него ожоги, госпитализация не понадобилась», — цитируют СМИ слова информатора в местных экстренных службах.

Причиной инцидента могла стать авария на нефтепроводе. Ранее очевидцы рассказали о столбе дыма и едком запахе нефтепродуктов вблизи места происшествия.