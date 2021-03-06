Чадская оппозиция призвала народ выходить на протесты против президента Деби

Нджамена, 6 марта. Канадский представитель партии «Трансформаторы» Бенджамин Милети уверен, что без участия его однопартийца Сюксе Масра президентские выборы в Чаде не состоятся. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для издания Voaafrique.

Милети призвал народ выходить на улицы, чтобы не дать Идрису Деби баллотироваться на шестой срок. Действующий глава государства занимает свой пост на протяжении 30 лет.



Ранее лидеру «Трансформаторов» отказали в регистрации на выборах из-за возраста. Кандидату от оппозиции 38 лет, а для выдвижения на пост президента Чада необходимо быть старше 40.

Сюксе Масра считает, что президент намеренно дал соответствующее поручение Конституционному суду, дабы снять его кандидатуру с выборов. Оппозиционер заявил, что Деби боится проиграть ему в честной борьбе.

Политические противники небезосновательно подозревают чадского лидера в нарушениях избирательного процесса. Например, 28 февраля силовики попытались арестовать другого конкурента президента Яя Дилло Джеру. В ходе перестрелки около дома кандидата погибли его мать и 11-летний сын. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Верховный суд Чада отказал семерым из семнадцати претендентам на пост президента. Еще четверо оппозиционных политиков сами передумали участвовать после инцидента с Джеру. В итоге против действующего главы государства осталось только шесть кандидатов, ни один из которых не может составить ему реальной конкуренции.

Вот уже три месяца в Чаде не прекращаются акции протеста. Люди жалуются на экономический и социальный кризис, а также профранцузскую политику главы республики.