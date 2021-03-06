Политолог Ермолаев заявил о внутреннем расколе на Украине

Киев, 6 марта. Украинские власти продвигают инициативы, которые способствуют усилению внутреннего раскола. Об этом политолог Андрей Ермолаев рассказал в эфире одного из местных телеканалов.

Он считает, что у руководства страны еще остался шанс улучшить положение государства. По его словам, для этого необходимо отказаться от разрушительных ориентиров.

«В частности, игра в «крымскую платформу» может очень болезненно сказаться на судьбе Украины, усилить расколы, превратить расколы в исторические разломы», — отметил эксперт.

Ермолаев убежден, что Запад продолжит «давить и брать свое», пока будет видеть бессилие украинских политиков.

Украина ранее анонсировала отказ от российской энергосистемы. По информации Федерального агентства новостей, через несколько месяцев страна перейдет в изолированный режим работы.