Банги, 6 марта. Общественные деятели из префектуры Уам выпустили специальное коммюнике, в котором призвали центральноафриканцев отказаться от поддержки боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и их главаря экс-президента Франсуа Бозизе.

Обращение к согражданам озвучили на брифинге в городе Босангоа, считавшемся ранее неофициальной столицей опального политика и местом скопления подконтрольных ему радикалов. Граждане Уама осудили бесчинства группировок «Коалиции» и манипуляции «кровожадного» бывшего лидера государства. Его политику они назвали «макиавеллистской», подразумевая жестокость и применение силы ради захвата власти.

«Наша дорогая и прекрасная страна пережила много трагических событий, произошедших по вине врагов мира, объединенных в вооруженную коалицию. В этом коммюнике мы призываем всех граждан Уама отвернуться от Франсуа Бозизе и радикалов, а также поддержать президента Фостен-Арканжа Туадера», — говорится в документе.

Протокол подписали главные общественные организации республики и представители гуманитарных организаций. Авторы заявления выразили благодарность всем союзникам центральноафриканской армии и российским инструкторам, которые занимаются подготовкой личного состава ВС ЦАР.

Ранее боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) призвали экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе официально возглавить конгломерат группировок в должности генерального координатора.