Заместитель генсека ООН высоко оценил тщательную подготовку к выборам в ЦАР

Банги, 6 марта. Заместитель Генерального секретаря ООН по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа положительно оценил подготовку ко второму туру парламентских выборов в ЦАР.

Политик считает, что республика обладает всеми необходимыми возможностями для проведения мирного избирательного процесса 14 марта 2021 года.

«Страна на пути к успешному завершению демократической передачи власти в рамках конституционных сроков, что является крупным достижением», — сказал Лакруа.

Представитель международной организации подчеркнул, что в правовом государстве должна присутствовать оппозиция. Но если представители антиправительственных фракций берут в руки оружие, то они теряют легитимность и становятся обыкновенными преступниками.

По словам Лакруа, правительственным войскам ЦАР уже удалось урегулировать кризис безопасности во многих регионах страны. При поддержке российских инструкторов и руандийских военнослужащих бойцы нейтрализовали активность боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), подконтрольных беглому экс-президенту Франсуа Бозизе.

В конце прошлого года радикалы мобилизовались в преддверии всеобщего голосования на президентских и парламентских выборах. Бандформирования рассчитывали захватить столицу республики, добиться отмены результатов голосования и передать власть своему неформальному лидеру Франсуа Бозизе. Однако центральноафриканская армия, подготовленная российскими инструкторами, отразила атаки боевиков на Банги и перешла в контрнаступление.

Власти ЦАР призывают граждан посетить парламентские выборы 14 марта. Члены правительства обещают обеспечить полную безопасность во время голосования.