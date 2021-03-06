Финансирование плана по развитию Кузбасса из госбюджета составит 51 млрд

Москва, 6 марта. План по социально-экономическому развитию Кузбасса до 2024 года потребует финансирования в размере около 51 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

При этом 51 млн рублей составит финансирование из средств федбюджета, а с учетом региональных источников сумма составит порядка 55 млрд рублей. Решетников также отметил, что регион за четыре года должен вернуть около10 млрд рублей бюджетных кредитов. Эти средства могут быть направлены на развитие местной экономики.

Целями четырехлетней программы, подписанной в субботу премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, являются решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики. Министр экономического развития сообщил, что местное правительство представило в региональную комиссию шесть инвестпроектов. Ведомство их рассмотрело и поддержало. Четыре их них представлены в отрасли жилищного строительства, два — направлены на диверсификацию экономики.

В субботу Решетников рассказал об условиях строительства транспортного обхода Кемерова с государственно-частным партнерством (ГЧП).