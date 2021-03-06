Депутат ДНР рассказал, какую роль играет Кравчук в минском процессе

Донецк, 6 марта. Бывший украинский президент Леонид Кравчук был назначен на пост главы киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу для развала минского процесса.

К такому выводу пришел депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По словам политика, украинская сторона в контактной группе регулярно говорит, что Россия якобы причастна к ситуации в Донбассе. Даже представители ОБСЕ указали, что в минских договоренностях не прописана роль Москвы, однако Киев игнорирует этот факт, добавил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что Леонида Кравчука назначили на пост руководителя делегации специально для развала минского процесса. Бывший президент Украины просто «не слушает ничье мнение», заключил политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Кравчук пригрозил «радикальными шагами» из-за позиции РФ по Донбассу.