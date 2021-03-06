Сенат Конгресса США одобрил пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн

Вашингтон, 6 марта. Сенат Конгресса США большинством голосов поддержал пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. За него высказались 50 законодателей, против — 49.

Принятый пакет мер основан на программе президента США Джо Байдена. Она направлена на разрешение экономических последствий пандемии коронавируса. Голосование началось в пятницу и закончилось в субботу.

Во время заседания сенаторы-республиканцы предлагали различные поправки. Однако почти все они были отклонены. Теперь законопроект должен пройти процедуру утверждения Палатой представителей Конгресса, после чего его подпишет глава государства.

Конгресс США может ограничить военные полномочия президента Джо Байдена. Причиной такого решения стал ракетный удар по территории Сирии, который глава Белого дома не согласовал с другими ветвями власти.