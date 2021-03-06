Американские эксперты назвали лучшие боевые самолеты в российской и мировой истории

Вашингтон, 6 марта. Истребители и бомбардировщики отечественного производства входят в число наиболее эффективных, смертоносных и узнаваемых во всем мире.

Об этом пишет американский военный аналитик Питер Сучиу для издания 19FourtyFive, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Автор публикации составил рейтинг наиболее популярных боевых самолетов в истории мировой авиации и объяснил, почему первые позиции занимают авиационные разработки нашей страны.

«В мире военной техники вы никого не сможете обмануть и стать лидером, если противник придумает что-то лучшее», — отмечает Сучиу.

Поэтому можно считать признаком эффективности масштабы производства боевой авиационной техники и ее длительность, полагает автор 19FourtyFive. Он восхищается такими самолетами, как многоцелевой биплан По-2 и штурмовик Ил-2, которые прославились в годы Великой Отечественной войны, выпускались десятками тысяч экземпляров и выполняли различные миссии.

До сих пор в музеях мира можно увидеть десятки самолетов По-2 и Ил-2, которые вполне заслужили почет и уважение, резюмирует американский аналитик.

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