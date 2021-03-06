ЧП на нефтепроводе могло привести к пожару на Оби в ХМАО

Нижневартовск, 6 марта. Сотрудники спасательных служб прилагают все усилия, чтобы ликвидировать открытое возгорание в акватории реки Обь.

Свидетели события рассказали, что увидели столб дыма на месте происшествия. Также они ощутили запах нефтепродуктов. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неисправности на подводном нефтепроводе. Сведений о погибших или пострадавших людях не поступало.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети в Instagram сообщила, что сотрудники ведомства контролируют ситуацию и делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий ЧП. Позднее они выяснят причины пожара и оценят вред, нанесенный экологии региона.

Еще один случай произошел в Техасе, где взорвался резервуар для хранения нефти, сообщало Федеральное агентство новостей. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили не менее семи человек.