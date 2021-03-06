Выращенные в России цветы получили преимущество перед импортными

Москва, 6 марта. Россияне перед праздниками в 2021 году стали чаще выбирать отечественные цветы, хотя подорожавшие розы и тюльпаны тоже популярны.

Местные производители отмечают, что по сравнению с прошлым годом курс евро серьезно вырос, поэтому закупка цветов стала дороже, а значит, выросли цены и в рознице. Кроме того, на некоторые сорта наблюдается дефицит, ведь из-за пандемии коронавируса часть зарубежных производителей по-прежнему не работает. Так, представитель сети «Дари цветы» в городе Ставрополе рассказала ТАСС, что из-за проблем голландских компаний стоимость экзотических сортов увеличилась почти на 75%.

В регионах тепличные хозяйства стараются сами вырастить цветы (правда, из импортных луковиц), чтобы заполнить образовавшийся вакуум. Владелица одного их таких предприятий в Ростовской области подтвердила: заграничный цветок стал очень дорогим и недоступным, Европа пока не сажает, потому что еще не выкарабкалась из кризиса. Сейчас любой магазинчик понимает, что важнее всего дать доступный букет — тюльпаны, гиацинты, ирисы, мимозу, которую привозят из Абхазии.

Директор по внешним связям Киевского рынка Арсений Мишкин ранее предупредил, что итоговый рост цен на цветы к 8 Марту по сравнению с прошлым годом может достигнуть 125%.