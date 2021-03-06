Генетики выяснили причину, по которой мужчины умирают чаще женщин

Москва, 6 марта. Исследование показало, что мужчины умирают чаще женщин из-за эволюции, которая сделала мужской пол более уязвимым для большинства психических и физических недугов.

Геном эволюционировал, наделяя человека разными характеристиками мужского и женского пола. Это спровоцировало гендерный дисбаланс развития многих заболеваний.

Оба пола наследуют одинаковые генетические вариации от родителей, но фенотип у мужчин и женщин различен. Ученые выяснили, что женщины меньше болеют и дольше живут, потому что их генетическая структура эволюционировала в ответ на нездоровые характеристики мужского генома. Вследствие этого женщины обладают более крепким иммунитетом и устойчивостью ко многим заболеваниям.

Российский футуролог Евгений Кузнецов не исключил возможности редактирования генома человека. С помощью этого инструмента человечество может избавиться от многих наследственных заболеваний, считает Кузнецов. Также редактирование генома сделает возможным выбор внешности для будущего ребенка.