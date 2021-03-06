Опра Уинфри заработала на интервью с Меган Маркл и принцем Гарри

Нью-Йорк, 6 марта. Продюсерская компания Опры Уинфри Harpo Productions получит от 7 до 9 миллионов долларов за показ интервью журналистки с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Двухчасовое интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими выйдет в эфире CBS в воскресенье, 7 марта. За его трансляцию телеканал заплатит в качестве лицензионного сбора от 7 до 9 миллионов долларов. Именно такие цифры фигурируют в соглашении между CBS и продюсерской компанией Уинфри, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.

Кроме самой Опры Уинфри, которая получит баснословные деньги за интервью, телеканал рассчитывает тоже хорошо заработать на его показе. Так, по данным издания, CBS продает 30 секунд эфира во время трансляции для рекламы за 325 тысяч долларов. Это вдвое больше стоимости обычного рекламного времени.

После появившиеся информации пресс-секретарь Меган Маркл и принца Гарри заявил, что супругам компенсацию за интервью не выплачивают.

В преддверии трансляции вокруг четы Сассекских разгорелся новый скандал. Британские таблоиды опубликовали статьи о Маркл, в которых со ссылкой на инсайдеров рассказали о коварстве и тяжелом характере жены принца Гарри. Сама герцогиня уверена, что порочащие ее сплетни желтой пресс «слили» Кейт Миддлтон и принцесса Камилла.