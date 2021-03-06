Белорусская партия «Союз» подаст в Минюст заявку на регистрацию

Минск, 6 марта. Члены белорусской партии «Союз», выступающие за интеграцию России и Республики Беларусь, подадут документы на регистрацию в министерство юстиции до 6 апреля.

Об этом сообщил председатель партии Сергей Луц. По его словам, уже сформирована группа, уполномоченная на подачу учредительных документов в регистрирующие органы республики.

«Идет верификация данных, она продлится несколько недель и далее наши юристы проведут дополнительные проверки, окончательно выверят устав, подготовят необходимые документы, и подадут в министерство юстиции», — сказал Луц.

Руководитель партии добавил, что в субботу, 6 марта, состоялся учредительный съезд «Союза». На него приехали 135 делегатов от всех областей республики и Минска, а также гости из России.

В материале Федерального агентства новостей сообщалось, что Россия и Белоруссия открывают три совместных центра для подготовки военных.