Рогозин анонсировал в 2021 году десять пусков ракет со спутниками OneWeb

Москва, 6 марта. Роскосмос планирует совершить десять запусков российских ракет со спутниками проекта OneWeb на борту. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Внутри каждой ракеты-носителя будет находиться по 36 космических аппаратов, подчеркнул он. Также госкорпорация в 2021 году собирается запустить многофункциональный лабораторный и узловой модули к Международной космической станции. Среди других мероприятий предполагается старт космической станции «Луна-26», запуски ракет «Ангара» и «Союз». Об этом Рогозин заявил в своем Telegram-канале.

Первоначально старт носителя «Союз-2.1б» был назначен на 25 марта 2021 года. На данный момент на околоземной орбите находятся уже 110 спутников компании OneWeb, которые были выведены в космос тремя запусками.

Ранее Рогозин рассказал о влиянии на Роскосмос демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США.