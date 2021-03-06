Самец орангутана из Ижевска подарил своей даме цветы в честь 8 марта

Ижевск, 6 марта. Романтичная пара из Ижевского зоопарка отметила надвигающийся праздник. Самка орангутана Лола получила букет хризантем из рук кавалера.

Орангутану Лоле из Ижевского зоопарка вручили сразу несколько подарков к Восьмому марта. Кавалер Рон принес даме букет цветов, а сотрудники зоопарка — сладкие финики, помаду, расческу, сумочку, платье и шляпку.

Работники устроили своим воспитанникам «роскошный» романтический ужин. Они с радостью отметили, что Лола подготовилась к этому — она нарядилась, постаралась привести в порядок прическу и сделать макияж.

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