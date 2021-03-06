Татьяна Брухунова поставила на место раскритиковавшую ее образ подписчицу

Москва, 6 марта. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла из себя, получив очередной совет от подписчиков, касающийся ее стиля.

Брухунова опубликовала в Instagram кадр с посещения Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Для выхода в свет девушка выбрала свободный свитер, просторные брюки и удобную обувь, а дополнила образ красной сумкой. Косметикой она пренебрегла, надела лишь массивные очки.

Одна из поклонниц не сдержалась и раскритиковала наряд Брухуновой для утренней прогулки по музею.

«Таня, мне кажется, вы можете быть намного интереснее!!! Это какая-то домашняя или дачная одежда… Вы красотка в красивых образах, а это не ваше», — высказалась она.

Жена Петросяна не стала игнорировать выпад в свой адрес и поставила подписчицу на место.

«Как же мне опостылели «диванные стилисты». Пожалуйста, оставайтесь при своем мнении, пока его не спросят. Так вы будете хотя бы выглядеть воспитанной», — отрезала она.

Увидев небольшую перепалку, другая подписчица поддержала Брухунову и посоветовала не тратить эмоции попусту.

«Татьяна, я думала, вы уже «обросли» защитной кожей от знатоков стиля и моды и пропускаете советы умников мимо ушей», — написала она.

Брухунова нередко получает критические комментарии, касающиеся ее внешнего вида. Очень часто на снимках она напоминает поклонникам актрису Елизавету Боярскую. Судя по тому, как недавно огрызнулась жена Петросяна, ей сравнения порядком надоели.