Российские биатлонисты снова оправдались за неудачное выступление

В чешском Нове-Место в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону 2020/2021 состоялась мужская спринтерская гонка, где лучшие биатлонисты планеты боролись не только за призовые награды, но и за важные кубковые очки по итогам сезона. Пристальное внимание всего биатлонного мира сейчас в первую очередь приковано к двум норвежским спортсменам — 24-летнему дебютанту сезона Стурле Лагрейду и 27-летнему лидеру Кубка мира Йоханнесу Бе. Именно Лагрейд и Бе сражаются не только за Большой хрустальный глобус, но и за звание лучшего биатлониста мира. В общем зачете Бе на несколько очков опережает своего более молодого товарища по команде, но с каждым стартом разрыв между ними уменьшается.

Пока норвежцы конкурируют между собой, российские спортсмены на протяжении всего сезона пытаются поймать свое лучшее состояние и добраться до медалей. В личных гонках получается пока не совсем удачно — лишь в январе Александр Логинов сумел выиграть одну золотую медаль на всю нашу команду.

Сегодня десятикилометровая гонка у российских мужчин вновь не получилась. Лучшим из сборной стал Эдуард Латыпов, совершивший на рубеже один промах и финишировавший на десятом месте. Карим Халили отстрелял идеально, но медленный темп по трассе оставил его лишь на 16-й строчке. Лидер сборной Логинов с одним промахом показал только 23-й результат, а тот же Йоханнес Бе с тремя незакрытыми мишенями опередил Александра на 11 позиций и стал 12-м. Матвей Елисеев с двумя промахами смог стать только 34-м, Евгений Гараничев промахнулся лишь раз, но финишировал только 37-м с отставанием от лидера в полторы минуты, Кирилл Стрельцов с двумя промахами отстал от победителя француза Симон Дестье на более чем две минуты и занял только 65-е место.

По окончанию гонки биатлонисты снова нашли причины, из-за которых выступили хуже, чем ожидалось изначально. Например, Логинов признался, что тяжело ему сегодня не было, просто он не сумел развить необходимую скорость.

«Не скажу, что более тяжеловато по сравнению с эстафетой. Просто не мог развить ту скорость, на которой мог быть. К лыжам вопросов нет. Лежа был ветер, один выстрел не справился. Стоя тоже был легкий ветер. Мы выбирали с 27-й до 30-й установки — там чуть легче», — сказал биатлонист в прямом эфире «Матч ТВ».

Латыпов десятому результату не особо обрадовался, но подчеркнул, что сегодня он смог опередить самого Йоханнеса Бе.

«Порадовало, что Йоханнеса Бе обыграл. Мне говорили, что выигрываю секунду на последнем подъеме. Результатом, конечно, недоволен — небольшой недочет опять лишил меня борьбы за подиум. Промах? Хотел попасть, уже подумал, что попаду. Сделал паузу, хотел собраться, но подул ветер, и я уже не справился», — объяснил он.

Хилили в свою очередь при идеальной стрельбе посетовал на плохое самочувствие и усталость.

«Хорошие впечатления, интересная гонка получилась. Обманчивое самочувствие, казалось, что сил нет вообще. На первом круге вкатывался, на второй части первого круга резко отпустило, добавил. И этот темп держал дальше. В целом гонка неплохо прошла», — сказал Карим журналистам.

7 марта в Нове-Место пройдут заключительные старты 8-го (предпоследнего) этапа. Женщины и мужчины определят лучших в гонках преследования.

Ранее ФАН сообщал, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась общаться с комментатором Дмитрием Губерниевым после неудачной гонки российских лыжниц на чемпионате мира в Германии.