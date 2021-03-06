Тайвань испытает летный прототип учебного самолета собственной разработки

Тайбэй, 6 марта. ВВС Тайваня в скором времени получат два летных прототипа учебного самолета T-5 Blue Magpie. Летчикам предстоит испытать национальную разработку перед ее запуском в производство.

По данным издания Jane’s, тайваньская аэрокосмическая корпорация AIDC передала в войска два летных испытательных образца, которые летчики протестируют на полигоне. Если самолет успешно подтвердит заявленные характеристики, ВВС Тайваня закажут партию из 66 учебных самолетов.

В настоящий момент тайваньских пилотов готовят на учебно-боевых самолетах AT-3 Tzu Chung, которые были разработаны еще в конце 1970-х годов и находятся на вооружении Тайваня уже 40 лет. Им на смену и должны прийти T-5 Blue Magpie («Голубая сорока»), чья разработка была анонсирована еще в 2017 году.

В случае успеха «Голубые сороки» заменят в войсках сразу два типа учебных самолетов: AT-3 и F-5E/F Tiger II. Их Тайвань рассчитывает списать к 2026 году. По словам представителей концерна AIDC, Blue Magpie готовят к серийному производству, но решающее слово за военными. Оценочная стоимость сделки на поставку 66 тренировочных самолетов составляет 2,2 млрд долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в окрестностях города Тайдун потерпел крушение во время испытаний опытный образец нового тайваньского беспилотника. Причиной аварии стала ошибка управления.