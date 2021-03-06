Даниил Медведев впервые в карьере станет второй ракеткой мира 15 марта

Москва, 6 марта. Российский теннисист Даниил Медведев уже в этом месяце впервые поднимется на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев 15 марта обойдет в мировом рейтинге именитого испанца Рафаэля Надаля и впервые станет второй ракеткой мира. Соответствующая информация была опубликована в Twitter-аккаунте ATP Media Info.

Россиянин станет первым с 25 июля 2005 года теннисистом в топ-2 не из так называемой «большой четверки», куда входят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Энди Маррей. В этом году Медведев потерпел всего два поражения и впервые в карьере стал финалистом Australian Open.