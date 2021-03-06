Елизавета II впервые лишится личного самолета и пересядет на борт Джонсона

Лондон, 6 марта. Британская королева Елизавета II впервые за время своего правления лишится личного самолета из-за сокращения оборонных расходов.

В случае необходимости королевская особа будет пользоваться самолетом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. С этого момента она всегда передвигалась на личном воздушном транспорте.

Недавно супруг королевы принц Филипп перенес процедуру на сердце. В этом году ему исполнится 100 лет. Какую именно процедуру перенес Герцог Эдинбургский, в пресс-службе Букингемского дворца не уточнили.