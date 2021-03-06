Собчак и Летучая снялись в проекте бывшего мужа Полины Гагариной

Москва, 6 марта. Фотограф Дмитрий Исхаков представил провокационный фотопроект, в котором согласились принять участие телеведущие Ксения Собчак и Елена Летучая, а также другие известные женщины.

Бывший муж певицы Полины Гагариной презентовал снимки на своей странице в Instagram. Исхаков объяснил, что цель фотопроекта — поддержать представительниц прекрасной половины человечества, которые, перешагнув отметку в 45 лет, сталкиваются с несправедливым отношением и пребывают из-за этого в подавленном состоянии.

Фотограф уточнил, что эйджизм или дискриминация по возрастному признаку — серьезная проблема современного общества.

«И рано или поздно коснуться она может любого», — написал он в посте.

Подписчики Исхакова поддержали задумку и поблагодарили его и участниц фотопроекта за привлечение внимания к теме.

Бывший муж Гагариной не только сам снимает, но и учит желающих искусству фотографии. Недавно он объявил о готовности поделиться 20-летним опытом на специальном курсе. Однако сделал это весьма странным способом — опубликовав кадр с полуобнаженной экс-супругой.