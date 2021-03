Популярный мем «Deal with it» продали на торгах за 23 тысячи долларов

Вашингтон, 6 марта. Американский художник Райдер Риппс продал на торгах популярный мем «Deal with it». Стоимость современного произведения искусства была оценена в 23 тысячи долларов.

Это означает, что американец получил за картинку более 1,5 млн рублей. За эти деньги новому обладателю перешла не только копия мема, но и все существующие на него права, включая оригинальный шаблон в программе Photoshop.

Deal with it был выставлен на криптографической платформе Foundation. Художник утверждает, что является создателем мема и основателем сайта Dump.fm, где в 2010 году начали распространять картинку с черными очками и всем знакомым текстом. При этом авторство фразы Deal with it присваивают Мэтту Фьюри, создателю другого известного в интернете образа — зеленого лягушонка Пепе. Картинка с собакой и этим текстом, возможно, появилась раньше 2010 года, предполагают СМИ.

Ранее в Роспатенте рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о своем отношении к желанию Роскосмоса зарегистрировать уже ставший практически народным мем «Поехали!». Крылатая фраза Юрия Гагарина может стать товарным знаком после проведения экспертизы.