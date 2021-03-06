Структура нового правительства и выпуск снайперов МВД – что произошло в Ливии 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 6 марта 2021 года.

Обученные британцами снайперы МВД

Пользователь Twitter опубликовал фотографии, на которых запечатлены бойцы Министерства внутренних дел Правительства национального согласия, завершившие курс «Снайперская и штурмовая стрельба». Обучением ливийцев занимались представители британской консалтинговой компании Rose Partners.

Готовящийся сложить полномочия глава МВД ПНС Фатхи Башага привлек специалистов из Великобритании к работе по переподготовке бойцов ведомства в прошлом году. Предполагается, что после обучения сотрудники полиции смогут обеспечивать безопасность в стране на достаточно высоком уровне, чтобы иностранные инвесторы смогли вернуться в Ливию.

#Libya- #GNA MoI photos of graduation of "sniping and storming" course provided by #UK Rose Partners consulting company at Law Enforcement Administration Branch HQ in #Tripoli pic.twitter.com/mMzBsa5C9m — Oded Berkowitz (@Oded121351) March 6, 2021

Прибрежное шоссе

Командующий Оперативным штабом ПНС по Сирту и Аль-Джуфре Ибрагим Байт аль-Маль предложил открыть прибрежную дорогу в воскресенье, 7 марта. Инженерные группы по разминированию активизировали свою деятельность в рамках подготовки к проведению заседания Палаты представителей в Сирте.

بيت المال: من المرجح فتح الطريق الساحلي غداً.. وفرق نزع الألغام ستكثف نشاطها تمهيدًا لجلسة النواب في سرت. #ليبيا #المرصد https://t.co/KkPpOVt0qa — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 6, 2021

Представитель Оперативного штаба сил ПНС по Сирту и Аль-Джуфре бригадный генерал Абдель Хади Дарах в свою очередь заявил, что штаб все еще проводит консультации с саперными подразделениями, полевыми командирами и Совместным военным комитетом «5+5» по поводу открытия прибрежного шоссе.

«Мы попросили саперов активизировать усилия, чтобы решить проблему мин», – сообщил Дарах.

عاجل | المتحدث باسم غرفة علميات تأمين وحماية #سرت #الجفرة الهادي دراه: غرفة العمليات مازالت في جلسات تشاورية مع فرق الهندسة العسكرية والقادة الميدانيين ولجنة 5+5 بشأن فتح الطريق.



دراه: طلبنا من الهندسة العسكرية تكثيف الجهود لإنهاء مشكلة الألغام وتفكيكها #ليبيا pic.twitter.com/cc8s2dKHxS — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 6, 2021

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба представил структуру нового кабмина (Правительство национального единства). Он заявил, что при формировании органа учитывал необходимость соблюдения баланса между всеми регионами страны.

В правительстве сохранили количество министерств. Дабиба объяснил, что их сокращение путем реструктуризации на данном этапе повлекло бы за собой дополнительные непросчитанные расходы.

راعينا في تشكيل الحكومة الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين بتنوعهم، و وضعنا في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 6, 2021

Депутат Палаты представителей от города Аль-Куфра Джабриль Вахида считает, что вынести вотум доверия новому правительству будет нелегко. По его словам, трудности возникнут из-за спорности представленных в списке имен, несправедливом формировании кабмина, не учитывающем географическое распределение, а также подозрения в отношении многих лиц в коррупционной деятельности.

عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة لـ #فواصل: منح الثقة للحكومة لن يمر بسهولة لعدة أسباب، منها: الطبيعة الجدلية التي صاحبت الأسماء المطروحة للحكومة، وتشكيلة الحكومة غير عادلة، ولم تراع التوزيع الجغرافي، وأسماء كثيرة في التشكيلة غير مقبولة، وتحوم حولها شبهات فساد. #ليبيا #سرت pic.twitter.com/GfgKRQu4Fw — فواصل (@fawaselmedia) March 6, 2021

Советник по СМИ председателя Палаты представителей Фатхи Марими объявил, что заседание депутатов, которое состоится в Сирте, будет посвящено предоставлению вотума доверия Правительству национального единства. Согласование данного вопроса займет значительное количество времени, поэтому на обсуждение других проблем времени будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента надеются на общем собрании вынести вотум доверия кабмину Дабибы и обсудить назначение нового спикера Палаты представителей.