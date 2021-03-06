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Структура нового правительства и выпуск снайперов МВД – что произошло в Ливии 6 марта

Структура нового правительства и выпуск снайперов МВД – что произошло в Ливии 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 6 марта 2021 года.

Обученные британцами снайперы МВД

Пользователь Twitter опубликовал фотографии, на которых запечатлены бойцы Министерства внутренних дел Правительства национального согласия, завершившие курс «Снайперская и штурмовая стрельба». Обучением ливийцев занимались представители британской консалтинговой компании Rose Partners.

Готовящийся сложить полномочия глава МВД ПНС Фатхи Башага привлек специалистов из Великобритании к работе по переподготовке бойцов ведомства в прошлом году. Предполагается, что после обучения сотрудники полиции смогут обеспечивать безопасность в стране на достаточно высоком уровне, чтобы иностранные инвесторы смогли вернуться в Ливию.

Прибрежное шоссе

Командующий Оперативным штабом ПНС по Сирту и Аль-Джуфре Ибрагим Байт аль-Маль предложил открыть прибрежную дорогу в воскресенье, 7 марта. Инженерные группы по разминированию активизировали свою деятельность в рамках подготовки к проведению заседания Палаты представителей в Сирте.

Представитель Оперативного штаба сил ПНС по Сирту и Аль-Джуфре бригадный генерал Абдель Хади Дарах в свою очередь заявил, что штаб все еще проводит консультации с саперными подразделениями, полевыми командирами и Совместным военным комитетом «5+5» по поводу открытия прибрежного шоссе.

«Мы попросили саперов активизировать усилия, чтобы решить проблему мин», – сообщил Дарах.

Политика

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба представил структуру нового кабмина (Правительство национального единства). Он заявил, что при формировании органа учитывал необходимость соблюдения баланса между всеми регионами страны.

В правительстве сохранили количество министерств. Дабиба объяснил, что их сокращение путем реструктуризации на данном этапе повлекло бы за собой дополнительные непросчитанные расходы.

Структура нового правительства и выпуск снайперов МВД – что произошло в Ливии 6 марта

Депутат Палаты представителей от города Аль-Куфра Джабриль Вахида считает, что вынести вотум доверия новому правительству будет нелегко. По его словам, трудности возникнут из-за спорности представленных в списке имен, несправедливом формировании кабмина, не учитывающем географическое распределение, а также подозрения в отношении многих лиц в коррупционной деятельности.

Советник по СМИ председателя Палаты представителей Фатхи Марими объявил, что заседание депутатов, которое состоится в Сирте, будет посвящено предоставлению вотума доверия Правительству национального единства. Согласование данного вопроса займет значительное количество времени, поэтому на обсуждение других проблем времени будет недостаточно.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента надеются на общем собрании вынести вотум доверия кабмину Дабибы и обсудить назначение нового спикера Палаты представителей.

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