Структура нового правительства и выпуск снайперов МВД – что произошло в Ливии 6 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 6 марта 2021 года.

Пользователь Twitter опубликовал фотографии, на которых запечатлены бойцы Министерства внутренних дел Правительства национального согласия, завершившие курс «Снайперская и штурмовая стрельба». Обучением ливийцев занимались представители британской консалтинговой компании Rose Partners.

Готовящийся сложить полномочия глава МВД ПНС Фатхи Башага привлек специалистов из Великобритании к работе по переподготовке бойцов ведомства в прошлом году. Предполагается, что после обучения сотрудники полиции смогут обеспечивать безопасность в стране на достаточно высоком уровне, чтобы иностранные инвесторы смогли вернуться в Ливию.

#Libya- #GNA MoI photos of graduation of "sniping and storming" course provided by #UK Rose Partners consulting company at Law Enforcement Administration Branch HQ in #Tripoli pic.twitter.com/mMzBsa5C9m