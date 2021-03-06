Названа наиболее восприимчивая к коронавирусу группа крови

Бостон, 6 марта. Люди с группой крови А в большей степени подвержены воздействию коронавируса SARS-CoV-2. Доказать это удалось специалистам из Соединенных Штатов.

Клетки горла и носа у людей с указанной группой крови более восприимчивы к заражению коронавирусной инфекцией. Это объясняется тем, что SARS-CoV-2 имеет более высокую взаимосвязь с некоторыми клетками. Например, заболевание гораздо легче связывается с респираторными клетками пациентов, обладающих группой крови А.

Открытие указывает на то, что коронавирус имеет эволюционное предпочтение. Внимание на это обратили ученые из Бригама и женской больницы в Бостоне. Для этого они воспроизвели пиковый белок SARS-CoV-2, который выделяется из вируса и атакует организм человека.

Разносчиками коронавирусной инфекции могут оказаться десятки животных. В их числе как домашние питомцы, так и хорьки с рядом человекообразных обезьян. Об этом заявили ученые Университета Цинхуа в Китае.