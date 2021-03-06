Авторы NI признали неспособность США создать аналог российского «Шквала»

Вашингтон, 6 марта. Западные специалисты так и не смогли создать аналог российской реактивной торпеды «Шквал», считают аналитики из США.

Развитие подводного флота, при помощи которого можно было бы нивелировать численное превосходство ВМС США, всегда было одним из приоритетных направлений для российского руководства, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи аналитиков издания из США The National Interest. По их мнению, звания самой инновационной разработки в области подводного вооружения носит подводная ракета ВА-111 «Шквал», которая была создана еще во времена СССР. Широкая общественность же узнала об этом оружии лишь в 1990-х годах.

Скорость передвижения реактивной торпеды под водой превышает 300 километров час, подчеркнули авторы статьи. По их словам, способы, при помощи которых советским инженерам удалось создать подобное оружие, в мире, где законы физики ограничивают скорость военной морской техники на отметке чуть более 90 километров в час, вызывают удивление.

Классические торпеды используют для передвижения гребные винты или помповые силовые установки, однако в «Шквале» специалисты из СССР применили другие технологии, подчеркнули журналисты. Советская высокоскоростная подводная ракета передвигается при помощи реактивного двигателя, испаряя воду перед собой, создавая кавитационный эффект. Подобное решение помогло снизить сопротивление воды, ввиду чего боеприпас и достигает таких высоких скоростей.

«Трюк с поддержанием суперкавитации заключается в том, чтобы удерживать торпеду внутри парового пузыря», — объяснили в NI.

Американские инженеры еще с 1997 года пытаются создать аналог российского «Шквала», отметили аналитики. Однако существенного успеха в этой области им добиться не удалось, ввиду чего лишь у субмарин ВМФ РФ имеются на вооружении подводные ракеты, уточнили эксперты. В Германии также заявили в 2004 году о планах разработать собственную сверхскоростную торпеду, характеристики которой должны были быть схожими со «Шквалом», однако проект под названием «Барракуда» так и не был завершен на текущий момент.

Ранее американские эксперты выразили обеспокоенность из-за российской подводной лодки «Белгород», так как она вооружена ядерными торпедами «Посейдон», о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.