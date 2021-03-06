Дженнифер Лопес восхитила фанатов естественной красотой в 51 год

Лос-Анджелес, 6 марта. Американская певица и актриса Дженнифер Лопес предстала перед камерой без макияжа. Даже без косметики звезда в 51 год может дать фору девушкам помладше.

На своей странице в Instagram Лопес опубликовала ролик, в котором предстала в спортивном топе телесного оттенка. Певица показала фанатам свой естественный внешний виде без прикрас — она собрала волосы в пучок и отказалась от косметики. Внешность звезды поразила поклонников, ведь на ее лице нет ни морщин, ни даже следов усталости.

Лопес неоднократно признавалась, что весь секрет ее красоты кроется в правильном уходе за кожей лица, а также в строгом соблюдении диеты и режима сна. Она полностью отказалась от мучного и сладкого и пропагандирует жизнь без вредных зависимостей.

Подписчики в комментариях буквально осыпали ее комплиментами. Многие обратили внимание, что Дженнифер Лопес с годами только молодеет.

«Боже! Вот это кожа! Она по-моему светится изнутри!»; «Бомбическая красотка! Не дашь и 30 лет!»; «Джей Ло настоящая королева красоты!» — написали фолловеры.

Большое внимание певица уделяет спорту. Она старается все свободное время проводить в спортивном зале, а после тренировок чаще всего устраивает танцевальные репетиции. Такая активность сказывается на формах Лопес, которые многие считают невероятно привлекательными. Недавно она показала фигуру в белоснежном купальнике.