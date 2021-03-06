Составлен список продуктов, которые хозяйки чаще всего готовят неправильно

Москва, 6 марта. Некоторые хозяйки неправильно готовят те или иные продукты, из-за чего блюдо лишается полезных свойств. Среди них капуста, тыква, киви и другие.

Например, капусту нельзя подвергать термической обработке. Этот овощ следует есть только в сыром виде. Так в нем сохраняются все полезные свойства. Что касается киви и тыквы, их принято очищать перед приготовлением. Однако это в корне неверно. В кожуре содержится множество полезных элементов.

Специалисты рекомендуют готовить блюда из тыквы и киви, не очищая их. К тому же не следует снимать кожуру с молодого картофеля. А вот с курицы кожицу, наоборот, нужно, но только перед подачей на стол, а не в процессе приготовления. Благодаря этому удастся сохранить максимально приятный вкус мяса.

Мюсли с молоком — привычное для многих сочетание для завтрака. Однако тандем из этих продуктов вызывает вздутие живота. Лучше заливать мюсли просто водой. Такой завтрак будет не менее вкусным, если добавить в него мед, корицу и другие ингредиенты.

Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, вредящие женской красоте. Представительницам прекрасного пола следует реже есть мясо жирных сортов, полуфабрикаты и колбасные изделия. К тому же женщинам не стоит употреблять больше 40-50 граммов простых углеводов в сутки.