Сотрудники Росгвардии провели в Москве флешмоб к Международному женскому дню

Москва, 6 марта. Музыканты Образцово-показательного оркестра Росгвардии устроили в Москве праздничный флешмоб в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

Отмечается, что музыкальный коллектив выступал на площадках торгово-развлекательных комплексов. Военные музыканты под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова смогли составить оригинальную программу с композициями разных жанров от от классики и джаза до современной эстрадной музыки.

Так, оркестр сыграл произведения Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», Андрея Эшпая «А снег идет», Андрея Петрова «Эй моряк» и многие другие популярные песни.

Также в концерте участвовали заслуженная артистка Республики Татарстан Малика Разакова, лауреаты международных конкурсов Алексей Толстокоров и Дарья Пантюшова. Дирижировали оркестром, заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев.

Ранее ФАН сообщал, что военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Международным женским днем.