Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области

Иркутск, 6 марта. Тела двух человек нашли в загоревшемся доме в Нижнеудинске. Причину возгорания устанавливают эксперты.

В экстренные службы обратились местные жители. Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из жилого здания трупы двух жильцов. Предварительной причиной ЧП назвали непотушенную сигарету.

Пожарные около двух часов тушили огонь. Площадь распространения пламени составила примерно 60 квадратных метров. После гибели людей работники правоохранительных органов начали проверку. Решается вопрос о возбуждении дела.

ФАН сообщал, что пожилой мужчина стал жертвой пожара в одной из московских квартир. Причиной возгорания, по версии следствия, стало неосторожное обращение с огнем.