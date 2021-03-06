Вороны не хуже шахматистов умеют планировать свои действия

Москва, 6 марта. Обычные вороны способны на сложное поэтапное планирование своих действий, что они и демонстрируют ученым в ходе исследований на протяжении многих лет.

Ученые провели ряд тестов и доказали, что вороны способны строить планы для достижения своих целей. Подопытные птицы выбирали наиболее подходящий им вариант из предложенных и использовали подручный инструмент для решения задач.

Ученые разработали сложный тест, который позволил определить, способны ли вороны на предварительное планирование. Сложность теста состояла в том, что для решения задачи необходимо было применить навык долгосрочного планирования, попытка пройти тест в «онлайн»-режиме не привела бы к нужному результату. Многие птицы справились с хитроумным тестом с первого раза. Это доказывает способность ворон продумывать действия не хуже шахматистов.

Ученые сделали неожиданное открытие: головоногие моллюски могут обладать уровнем интеллекта на уровне детей. Это выяснилось в ходе эксперимента, где каракатицы доказали свою способность к самоконтролю. Пока ученые затрудняются ответить, зачем этим существам самоконтроль.