Божена Рынска готова выкупить платье Жанны Фриске за 100 тысяч рублей

Москва, 6 марта. Журналистка и светская львица Божена Рынска сильно удивилась, когда узнала, что платье покойной певицы Жанны Фриске так и не было продано на аукционе.

В пятницу, 5 марта, в подмосковном Красногорске прошел благотворительный аукцион, на котором были представлены предметы гардероба многих российских знаменитостей. Главным лотом был наряд Жанны Фриске, в котором она появилась на церемонии MTV Video Music Awards в 2008 году.

Яркий образ певицы с того мероприятия запомнился не только стилистам, но и поклонникам артистки. Продажу платья разрешил отец звезды Владимир Фриске. Однако гвоздь программы так и не был продан. Организаторы сообщили, что платье еще можно будет купить на онлайн-аукционе.

Результатом торгов возмутилась Божена Рынска. Светская львица осталась в недоумении, почему никто не отдал за эффектный наряд знаменитости «какие-то» 100 тысяч рублей.

«Платье Жанны Фриске не удалось продать на благотворительном аукционе в Красногорске. Все пожалели какие-то 100 тыс рублей. Я прошу сестру Жанны связаться со мной. Я готова выкупить», — заявила журналистка в своем Telegram-канале.

Недавно глава Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий сделал шокирующее заявление. По его сведениям, могила Жанны Фриске уже давно пустует.